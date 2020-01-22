У Сумах підозрюваного в організації нападу на депутата відправили під домашній арешт

У Сумах Зарічним райсудом обрано запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють в організації та готуванні вчинення злочину щодо народного депутата України.

Про це повідомляє пресслужба суду.

“21 січня 2020 року слідчим суддею застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло з 22.00 год. до 06.00 год. щоденно стосовно громадянина А. Чоловіка підозрюють в організації та готуванні вчинення злочину із застосуванням насилля щодо народного депутата України, у зв’язку із здійсненням ним державної та громадянської діяльності (ч.1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, ч.2 ст. 346 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

Строк дії ухвали – до 16 год. 00 хв. 17 березня 2020 року

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу, судом враховано відомості про особу підозрюваного, який раніше не судимий, негативних характеристик особи суду не надано.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня 2019 року народний депутат від Сум Михайло Ананченко поширив інформацією про нібито скоєний на нього напередодні напад. Але згодом з'ясувалося, що це - інсценування - частина операції СБУ.

Як розповіли у спецслужбі, нею було отримано інформацію про підготовку нападу на депутата, пов'язаного з його державною і громадською діяльністю.

СБУ встановила, що за це виконавці отримали від організатора грошову винагороду.

Правоохоронці взяли під контроль дії цих осіб, завдяки чому заподіяння можливих тілесних ушкоджень, за їхніми словами, народному обранцю було попереджено.

Фото: ADS