Випускники маріупольської “Академії поліції” склали присягу
Про це 21 січня повідомили в поліції Донецької області.
«На Донеччині 47 нових поліцейських присягнули на вірність українському народу - лави Національної поліції чотирьох областей поповнили випускники Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» Донецького юридичного інституту МВС України», - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що нинішні випускники поповнять лави працівників поліції в Донецькій, Миколаївській, Рівненській та Черкаській областях, а також у міжрегіональних підрозділах Нацполіції.
На Донеччині 47 нових поліцейських присягнули на вірність українському народу / Фото: police.dn
Випускники «Академії поліції» ДЮІ поклялися служити та захищати громадян. Більшість із них служитимуть на Донеччині – дільничними офіцерами поліції та поліцейськими підрозділів забезпечення.
З прийняттям присяги хлопців і дівчат привітали представники Головного управління Нацполіції в Донецькій області, поліції Маріуполя, ветерани МВС, патрульні поліцейські, військовослужбовці, рідні та друзі.
Кращі випускники були відзначені нагородами.
З моменту функціонування Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» лави Нацполіції поповнили 1100 кваліфікованих оперативників, дільничних, патрульних поліцейських, поліцейських молодшого складу та поліції особливого - випускників закладу, зазначається в повідомленні.