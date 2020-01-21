Випускники маріупольської “Академії поліції” склали присягу

На Донеччині 47 нових поліцейських - випускники Маріупольського центру первинної профпідготовки «Академія поліції» Донецького юридичного інституту - присягнули на вірність українському народу.

Про це 21 січня повідомили в поліції Донецької області.

«На Донеччині 47 нових поліцейських присягнули на вірність українському народу - лави Національної поліції чотирьох областей поповнили випускники Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» Донецького юридичного інституту МВС України», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що нинішні випускники поповнять лави працівників поліції в Донецькій, Миколаївській, Рівненській та Черкаській областях, а також у міжрегіональних підрозділах Нацполіції.

На Донеччині 47 нових поліцейських присягнули на вірність українському народу / Фото: police.dn

Випускники «Академії поліції» ДЮІ поклялися служити та захищати громадян. Більшість із них служитимуть на Донеччині – дільничними офіцерами поліції та поліцейськими підрозділів забезпечення.

З прийняттям присяги хлопців і дівчат привітали представники Головного управління Нацполіції в Донецькій області, поліції Маріуполя, ветерани МВС, патрульні поліцейські, військовослужбовці, рідні та друзі.

Кращі випускники були відзначені нагородами.

З моменту функціонування Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» лави Нацполіції поповнили 1100 кваліфікованих оперативників, дільничних, патрульних поліцейських, поліцейських молодшого складу та поліції особливого - випускників закладу, зазначається в повідомленні.