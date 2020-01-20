Некомплект поліцейських в Україні становить 17,1%

Загальний рівень некомплекту поліцейських по Україні становить 17,1%.

Про це йдеться у відповіді Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції на інформаційний запит Укрінформу.

"Загальний некомплект - 17,1%", - поінформували в Нацполіції.

Найвищий рівень некомплекту, згідно з повідомленням, у Черкаській області - 22,3% і у Донецькій області - 20,6%; найнижчий - в Івано-Франківській області - 9% і у Чернівецькій області - 9,5%.

У свою чергу некомплект поліцейських у Києві — на рівні 16,8%, у Київській області - 18%; у Чернігівській і Одеській областях - на рівні 10,3%; у Хмельницькій - 12,9%; у Херсонській - 13,2%, у Харківській, Вінницькій і Полтавській — на рівні 12,5%.

У Тернопільській області некомплект поліцейських становить 12,3%; у Сумській області - 11,5%; у Рівненській - 10,1%; у кримській поліції - 15,9%.

Водночас у Миколаївській області некомплект поліцейських - на рівні 10,5%; у Львівській - 17,2%; у Луганській і Закарпатській області — на рівні 17,7%; у Кіровоградській області - 13,4%; у Запорізькій області - 13,1%; у Житомирській і Волинській - на рівні 11,2%, у Дніпропетровській області - 14,6%.

Як повідомлялося, станом на 1 червня 2019 року в Національній поліції налічувалося 19,4 тисячі вакансій - некомплект становив 15,3%.