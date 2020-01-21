На Луганщині провели 23 обшуки у справі підкупу виборців на виборах до Верховної Ради.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

“18 січня 2020 року за процесуального керівництва прокуратури Луганської області у рамках кримінального провадження щодо підкупу виборців під час проведення виборів народних депутатів України влітку 2019 року слідчі поліції провели 23 обшуки. Слідчі дії пройшли у осіб, які, ймовірно, брали участь у розповсюдженні та передачі грошових коштів виборцям за голосування за одного з кандидатів у народні депутати”, - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, на той час існувала розгалужена злочинна схема підкупу виборців. Ймовірно, що особи наближені до одного з кандидатів у народні депутати як регіональні представники благодійної організації передавали грошові кошти розповсюджувачам. Вважається, що розповсюджувачі безпосередньо здійснювали підкуп виборців, передаючи їм гроші у розмірі близько 100 грн за голосування на користь одного з кандидатів у народні депутати.

Під час проведення обшуків знайдені та вилучені чорнові записи, списки осіб причетних до злочинної схеми, агітаційна література та комп’ютерна техніка.

Наразі в кримінальному провадженні призначено проведення експертиз. Надається оцінка діям вказаних осіб та вирішується питання щодо наявності ознак організованої злочинної групи.