Пральний порошок і памперси: як у тергромаді на Луганщині виборця “агітували”

У Старобільському районі на Луганщині поліція встановила факти підкупу виборців: місцевим жителям роздавали пральний порошок і памперси, щоб вони проголосували за одного з кандидатів на посаду голови ОТГ.

Про це повідомив 20 грудня Відділ комунікації поліції Луганської області.

«Сьогодні до Старобільського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у селищі Титарівка Старобільського району, де 22 грудня 2019 року відбудуться вибори до Половинкинської сільської об’єднаної територіальної громади, кандидат на посаду голови ОТГ роздає місцевим мешканцям пральний порошок для того, щоб вони проголосували за нього», - йдеться у повідомленні.

На місце події виїхали співробітники Старобільського відділу поліції, де встановили, що дві жінки, одна з яких - кандидат у депутати Половинкинської ОТГ, дійсно роздають місцевим мешканцям пральний порошок, миючі засоби та памперси, запрошуючи їх проголосувати за одного з кандидатів на посаду голови Половинкинської ОТГ.

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Цей факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 статті 160 Кримінального кодексу України «Підкуп виборців». За скоєння такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлені волі до трьох років.