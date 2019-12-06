У Києві розкрили схему підкупу лікарів фармацевтами на 140 мільйонів

Поліція викрила групу фармацевтичних компаній у підкупі лікарів низки медзакладів на 140 мільйонів гривень.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, слідчого управління поліції Києва та столичної прокуратури викрили злочинну схему підкупу лікарів з метою просування лікарських засобів та збільшення їх продажів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, попередньо встановлено, що упродовж 2018-2019 років службові особи та представники групи компаній систематично надавали лікарям закладів охорони здоров’я на території Києва та інших областей неправомірну вигоду. Уточнюється, що за це медики, використовуючи свої повноваження, під час призначення пацієнтам ліків надавали перевагу медпрепаратам саме цієї групи компаній.

За попередніми даними, сума наданих хабарів становить 140 мільйонів гривень.

За даними поліції, щоб отримати кошти для надання неправомірної вигоди, представники групи компаній організували схему з ухилення від сплати податків, зокрема - вчинення фіктивних правочинів з комерційними структурами.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) ККУ.

Досудове розслідування триває.