У Житомирі на смітнику знайшли дві РПГ

У Житомирі чоловік виявив у сміттєвому контейнері дві реактивні протитанкові гранати РПГ-26.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Повідомлення про подію надійшло на спецлінію «102» 20 січня незадовго до 15:00. Заявник розповів, що у сміттєвому баку на околиці Житомира помітив нестандартний пакунок, а коли розгорнув, виявив гранатомети», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці, оглянувши знахідку, визначили, що це дві реактивні протитанкові гранати РПГ-26. Боєприпаси вилучили і направили на дослідження до Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.