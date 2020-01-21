У Житомирі на смітнику знайшли дві РПГ

У Житомирі на смітнику знайшли дві РПГ

Укрінформ
У Житомирі чоловік виявив у сміттєвому контейнері дві реактивні протитанкові гранати РПГ-26.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Повідомлення про подію надійшло на спецлінію «102» 20 січня незадовго до 15:00. Заявник розповів, що у сміттєвому баку на околиці Житомира помітив нестандартний пакунок, а коли розгорнув, виявив гранатомети», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці, оглянувши знахідку, визначили, що це дві реактивні протитанкові гранати РПГ-26. Боєприпаси вилучили і направили на дослідження до Житомирського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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