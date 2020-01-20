Звільнення Ройтбурда: суд відклав засідання у справі директора музею

Приморський райсуд Одеси відклав на три тижні слухання справи за позовом директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда щодо незаконності рішення 26-ї сесії облради від 4 вересня 2019 року про звільнення його з посади керівника музею.

Причиною перенесення розгляду позову стала неявка до суду представника юридичного управління облради Романа Самофалова, якого напередодні засідання відправлено у відрядження, а іншого представника не призначено, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Суд розглянув клопотання відповідача щодо перенесення слухання у справі через неявку представника обласної ради Самофалова, що перебуває у відрядженні. І вирішив призначити наступне засідання на 12 год. 10 лютого", - озвучив ухвалу головуючий суддя Денис Донцов.

Суддя констатував, що відповідач не надав документ, який підтверджує факт відрядження представника облради. І в тому разі, коли юридичне управління обласної ради знову не забезпечить явку свого повноважного на засідання суду, слухання відбудеться без присутності відповідача.

Це не перша неявка представника відповідача на засідання суду. Судді Донцову доводилося й раніше відкладати слухання на пізніші строки через те, що юрист облради не з'являвся до суду, що в облраді мотивували великою завантаженістю працівників Юридичного управління.

Як повідомлялося, відомий одеський художник Ройтбурд здобув перемогу 6 грудня 2017 року у відбірковому конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею. Програму цього претендента підтримали четверо з п'яти членів конкурсної комісії. 19 березня 2018 року голова облдержадміністрації підписав контракт з Ройтбурдом, призначивши його директором музею.

Однак 4 вересня 2019 року група депутатів облради - представників Опозиційного блоку ініціювали обговорення на сесії питання про звільнення Ройтбурда з посади керівника музею. Проєкт рішення про звільнення художника підтримала депутатська більшість.

Рішення облради щодо Ройтбурда викликало обурення представників громадськості, відбувся багатолюдний мітинг протесту.

Голова ОДА, керуючись вимогами Закону "Про культуру", відмовився видати розпорядження про звільнення Ройтбурда з посади, а сам він оскаржив рішення облради в суді.