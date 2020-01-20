У новому терміналі міжнародного аеропорту "Одеса" в понеділок відбувся концерт-реквієм на вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту.

Концерт-реквієм дали військові оркестри Центру військово-музичного мистецтва ВМС ЗСУ, Військової академії Одеси і військової частини Нацгвардії України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні ми вперше виконали композицію «Дзвони війни», яка була створена для унікального інструмента, виготовленого з відстріляних гільз різного калібру", - сказав присутнім керівник Центру військово-музичного мистецтва ВМС ЗСУ капітан другого рангу Любомир Сукенник.

В Одеському аеропорту пам'ять "кіборгів" вшанували три оркестри/Фото: odessa.online

Крім того, військові музиканти виконали в залі аеропорту композиції «Повага», «Тиша» і «Таємниця».

Після виконання кожного з музичних творів лунав шквал оплесків пасажирів та осіб, які їх зустрічали, а також працівників повітряної гавані.

«Люди по-різному сприймають композиції, а ми вважаємо їх нашою зброєю великого калібру, що влучає в серце і голову», - підсумував виступ музикантів керівник оркестру Військової академії капітан Сафет Джемалядінов.

Як повідомлялося, 5 років тому, завершились бої за Донецький аеропорт, оборона якого тривала 242 дні.

20 січня 2015 року проросійські бойовики, не припиняючи штурмів, підірвали новий термінал Донецького аеропорту, остаточно перетворивши колись один з найбільших аеропортів країни на руїни. Після того військовим керівництвом було прийнято рішення відвести українських бійців, і 22 січня останні вцілілі захисники залишили зруйнований термінал.

Оборона Донецького аеропорту, яка стала символом незламності та мужності українських військових, тривала 242 дні: з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року.

Фото: odessa.online