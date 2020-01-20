Екскерівнику аеропорту Запоріжжя оголосили підозру

Під час слідчих дій на території КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 17 січня було вилучено понад 1 млн грн, чорнову бухгалтерію, а також оголошену про підозру колишньому керівнику підприємства.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив пресофіцер СБУ Сергій Левченко.

«Під час обшуків на авіапідприємстві, в офісних приміщеннях будівельних фірм та в помешканнях фігурантів справи правоохоронці вилучили документацію та електронні носії, чорнову бухгалтерію, що має істотне значення для встановлення обставин вчинення злочину, велику кількість банківських карток, та понад 1 мільйон гривень готівкою. Наразі одному з колишніх керівників авіапідприємства оголошено про підозру за зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення», - йдеться у пості.

Попередньо встановлено, що своїми діями посадовець спричинив державі збитки на понад 1.5 мільйони гривень.

За інформацією СБУ, з'ясовуються усі обставини справи та вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших посадових осіб підприємства. Точна сума завданих збитків встановлюється.

Як повідомляв Укрінформ, слідчі дії в аеропорту Запоріжжя проходили 17 січня в рамках справи щодо зловживань екскерівництва летовища під час ремонту злітно-посадкової смуги. Обшуки відбувались у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк припустив, що обшуки, у запорізькому аеропорту можуть бути пов'язані із бажанням міністерств передати аеропорт Запоріжжя в концесію. Він нагадав, що новий термінал летовища побудований на гроші запорізької громади. Тож, віддавати його у концесію місцева влада не збирається.

Фото: пресслужба СБУ