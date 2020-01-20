Україну накрив туман, синоптики попереджають про погану видимість
Укрінформ
Синоптики попереджають про погану видимість вранці 20 січня на більшій частині території України через туман.
Про це повідомляє ДСНС України.
“За прогнозами Укргідрометцентру, вранці 20 січня в більшості областей туман, видимість 200-500 м”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у Києві та області у понеділок без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. У столиці температура вдень близько 0°. На Київщині вранці місцями туман, паморозь, вдень від 2° морозу до 3° тепла