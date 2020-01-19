Температурні гойдалки тривають: синоптики прогнозують від 6° морозу до 3° тепла

В Україні у понеділок туман, місцями паморозь, температура вночі 1-6°, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів. Уночі та вранці в більшості областей туман, місцями паморозь. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6°, в Карпатах до 10° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла" - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. У столиці температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°. На Київщині вночі та вранці місцями туман, паморозь, уночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Згідно з прогнозом, 21-22 січня опади не очікуються, лише вдень у середу в Україні, крім південних областей, невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах до 9° морозу; вдень 0-5° тепла.

На Київщині також без опадів, лише вдень 22 січня невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем.

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Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

Синоптики 23 січня прогнозують часом невеликий сніг; температура протягом доби від 3° морозу до 3° тепла.

24 січня без опадів; температрура вночі 2-7° морозу, на сході до 10° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у західних та Одеській областях 1-6° тепла.

У столичному регіоні 23 січня часом невеликий сніг, 24 січня без опадів. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі 24 січня 2-7° морозу).