В Україну після Водохреща прийде похолодання

В Україні у п’ятницю, 17 січня, збережеться хмарна, але без опадів погода, вночі та вранці туман, вдень температура становитиме 0-5° тепла, на заході місцями 6-9° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"17 січня хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці в Україні, крім північних областей, місцями туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 0-5° морозу, на Прикарпатті подекуди 8-11° морозу; вдень 0-5° тепла, у західних областях місцями 6-9°.

У Києві та Київській області 17 січня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі у столиці 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла; по області вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

У вихідні, 18-19 січня, в Україні утримається мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у західних та південних областях подекуди туман, паморозь.

Вітер східний і південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, на Закарпатті і Прикарпатті місцями 6-11° морозу; вдень 0-5° тепла, 18 січня на крайньому заході країни до 9°.

Дощу та снігу в Києві 18-19 січня не очікується. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

Упродовж 20-21 січня синоптики також обіцяють в Україні суху погоду. Температура вночі становитиме 0-6° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла.

У столиці 20-21 січня, за прогнозами синоптиків, також без опадів. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.