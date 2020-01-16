Циклон Heike несе в Україну дощі, сніги та вітри — синоптик

Перші опади в Україні очікуються через тиждень - з 24 січня.

Про це написала у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Які б метеорологічні бурі десь не бушували, які б сніги не випадали і які б морози не тріщали, у нас, в Україні, продовжується, вже й не знати який, термін антициклонів та вітрів південного, тобто, теплого, напрямків. Над нами завтра - антициклон Dirk, який знову й знову проводить у нас суху метеорепетицію, а ось дощі, сніги та вітри - це вже зона відповідальності циклону Heike, який принесе негоду в Західну Європу", - зазначила вона.

За словами синоптика, завтра, 17 січня, опадів у більшості областей України не передбачається. Із метеорологічних явищ - тумани, місцями паморозь.

Температура повітря в Україні найближчої ночі 0-5 градусів морозу, завтра вдень 0-5 градусів тепла.

У Києві п'ятниця буде сухою, вночі 0-2 морозу, вдень +2+4 градуси.

Голодна кутя та Водохреще, 18-19 січня, відзначаться невеликим похолоданням, та й то переважно у нічні години, додала Діденко.

Вона уточнила, що перші опади з'являться з 24 січня.