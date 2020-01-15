До +9°, туман і паморозь: синоптики дали "лагідний" прогноз до кінця тижня

В Україні завтра вночі та вранці у більшості областей місцями очікують туман, паморозь, уночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів. Уночі та вранці у більшості областей місцями туман, паморозь. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті подекуди 6-11° морозу; вдень 1-6° тепла, на заході країни, Одещині та в Криму до 9° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області також без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла, на Київщині вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-5° тепла, вночі та вранці місцями туман, паморозь.

В Україні 17-18 січня опади не прогнозуються. Вночі та вранці подекуди туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5°, на Прикарпатті місцями 6-11° морозу; вдень 0-5° тепла, на заході країни до 9°.

Читайте також: Київ та область накриє туман

У столичному регіоні 17-18 січня без опадів. Уночі та вранці подекуди туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

Згідно з прогнозом, 19-20 січня в Україні опади не очікуються, лише в Криму місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі 0-6° морозу, 19 січня в Карпатах місцями 7-13° морозу; вдень від 2° морозу до 4° тепла, на Закарпатті до 7° тепла.

На Київщині також без опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.