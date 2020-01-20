У Львові автомобіль врізався у зупинку транспорту, є постраждала

У Львові у неділю ввечері автомобіль врізався у зупинку громадського транспорту біля ТРЦ “Форум”, внаслідок чого постраждала жінка.

Про це повідомив голова ГО “Варта1” Ігор Зінкевич у Facebook.

"По пр. Чорновола - Куліша машина влетіла в зупинку біля ТЦ "Форум", є постраждала дівчина, водій BMW притиснув її до зупинки. Поліція і швидка прибули", - написав він.

Зінкевич додав, що у потерпілої підозра на перелом таза.

Як раніше повідомляло агентство, в Одесі коп напідпитку протаранив шлагбаум та збив двох осіб.