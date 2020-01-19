В Одесі коп напідпитку протаранив шлагбаум та збив двох осіб

В Одесі в міжквартальному проїзді біля супермаркету на Люстдорфській дорозі 19 січня нетверезий водій Opel – 27-річний поліціянт, який перебував поза службою, - збив шлагбаум та наїхав на двох пішоходів.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

В результаті інциденту постраждали 49-річний чоловік та 47-річна жінка. Їх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.

"На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини аварії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху)", – йдеться в повідомленні правоохоронців.

За попередніми даними, водій був п'яний. Про аварію за участі поліціянта вже повідомили працівників Державного бюро розслідувань.

Раніше у міжнародному аеропорту "Одеса" затримали 26-річного одесита, який збив мікроавтобусом шлагбаум при в'їзді на територію підприємства та наказав пасажирам і персоналу евакуюватися.