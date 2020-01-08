Поліція затримала чоловіка, який протаранив мікроавтобусом шлагбаум одеського аеропорту

У міжнародному аеропорту "Одеса" затримано 26-річного одесита, який збив мікроавтобусом шлагбаум при в'їзді на територію підприємства та наказав пасажирам і персоналу евакуюватися. В його авто знайшли пневматичну зброю.

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції Одеської області.

"В одеському аеропорту затримали чоловіка, який загрожував безпеці громадян. Подія сталася сьогодні вранці після отримання поліцією телефонного повідомлення про мінування цього об’єкту. Збивши шлагбаум, правопорушник на мікроавтобусі увірвався на територію аеропорту, після чого забіг всередину будівлі та наказав персоналу і пасажирам евакуюватися", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіка, що перебував у явно неадекватному стані, негайно затримали. В ході огляду його транспортного засобу правоохоронці вилучили пневматичну зброю.

З правопорушником працюють поліцейські. Перевіряється його причетність до повідомлення про мінування аеропорту та інших об’єктів Одеси.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

За повідомленням пресслужби аеропорту, наразі польоти відновлено.