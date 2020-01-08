В Одеському аеропорту затримали рейси через "замінування"

У міжнародному аеропорту "Одеса" вранці 8 січня затримали рейси через дії невідомого чоловіка у балаклаві, що заїхав на мікроавтобусі на територію аеропорту, збивши шлагбаум, і вигукував у терміналі: "аеропорт заміновано".

Про це повідомляє ексрадник начальника поліції Одеської області Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook.

"В Одеському в аеропорту надзвичайна пригода. Невідомий на мікроавтобусі заїхав в аеропорт, збивши шлагбаум, увірвався до терміналу, в балаклаві й куртці з написом на спині "Совість", та почав кричати, що аеропорт заміновано. Його затримали правоохоронці", - зазначив Форостяк.

За його словами, "пасажирів у терміналі та персонал евакуйовано, перевіряють вибухотехніки, затримано рейси".

У відділі комунікацій поліції Одещини подію поки що не коментують. "Розбираємось у ситуації, ще не дано правової кваліфікації події", - уточнила керівник відділу Любов Гордієвська.