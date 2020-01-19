У Львові всі конфесії взяли участь в освяченні води

На площі Ринок традиційно відбувся щорічний Чин освячення води за участю духівників усіх християнських конфесій Львова.

До спільної молитви та колядування долучилось чимало львів’ян та гостей міста, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"О 13.30 год. відбувся загальноміський екуменічний молебень та освячення води за участю духовенства усіх християнських конфесій міста", - йдеться у повідомленні.

Жителів Львова привітав і міський голова Андрій Садовий.

Загальноміське освячення води у Львові / Фото: Львівська міська рада

«Сьогодні, коли ми всі молились у храмах, тут, на площі, думаю, дуже багато молитов було скеровано за наших хлопців, які на сході нас захищають. Сьогодні прийшла сумна звістка — загинув один наш вояк, 10 хлопців отримали поранення. Сьогодні прилетів літак з Тегерану, в Україну привезли тіла наших українців, які трагічно загинули. Я думаю, сьогоднішні молитви почує Господь Бог і нехай дасть їм рай. Так би хотілось, щоб було більше миру і таких сумних звісток у нас більше не було», – наголосив він.

Зазначається, що традиційно кожен охочий міг після освячення води взяти її додому зі спеціального резервуару.

Читайте також: У Запоріжжі рятувальники консультували любителів купання на Водохреща

«Об'єм резервуару — 1500 літрів. Торік цього обсягу вистачило для усіх охочих. Ми ретельно стежимо за технічним станом резервуару, виконуємо дезінфекцію та промивку. Артезіанську воду, яка потрапляє у систему міських трубопроводів, постачали на площу Ринок з допомогою автоцистерни підприємства», — розповів заступник директора ЛМКП «Львівводоканал» Юрій Свізінський.