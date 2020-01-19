У Запоріжжі рятувальники консультували любителів купання на Водохреща

Рятувальники у Запоріжжі розгорнули пересувний консультаційний пункт у районі Центрального пляжу та на Правобережній набережній, де відбулися традиційні освячення води та хрещенські купання.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Запорізькій області.

"Аби навчити правил безпеки життєдіяльності та запобігти виникненню різноманітних надзвичайних подій, рятувальники ДСНС області провели широкомасштабну роз’яснювальну роботу з тими, хто вирішив святкувати Хрещення Господнє. Адже люди купаються в освяченій воді задля міцного здоров’я та сил, тому, крім духовного збагачення, вони ще й мали змогу закріпити ефект та безпечно провести рік завдяки порадам рятувальників", - розповіли в управлінні.

Запорізькі рятувальники провели консультації до купань на Водохреща / Фото: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Зазначається, що рятувальники провели із запоріжцями тематичні бесіди і надали консультації з актуальних питань цивільного захисту. Особливу увагу акцентували на небезпеках зимового періоду.

Водохресні купання у Запоріжжі / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

У Запоріжжі визначено два офіційні місця для купання та освячення води - Правобережний та Центральний пляжі. Напередодні, 18 січня, на території Центрального пляжу фахівці ДСНС облаштували додатковий рятувальний пост. На цілодобовому чергуванні перебувало 3 одиниці техніки, зокрема пересувний пункт обігріву, гумовий човен «GRAND–520», освітлювальна вежа, та 5 чоловік особового складу.

За даними управління ДСНС, з 00 години до 8-ї ранку близько 500 містян, в тому числі і діти, вже пройшли обряд омовіння.

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На Правобережному пляжі цілодобово чергують 4 чоловіка особового складу 3 Державної пожежно-рятувальної частини і спецавтомобіль.

Загалом, для гарантування безпеки людей на водних об’єктах на цілодобовому чергуванні по всій території області перебуває 278 чоловік особового складу (188 рятувальників від ГУ ДСНС) та 76 одиниць техніки (48 - від ГУ ДСНС).