У Карпатах туристи застрягли на підйомнику
Фото
Укрінформ
У Сколівському районі Львівської області рятувальники проводять заходи щодо зняття туристів з підйомника, який зупинився на горі Погар.
Про це повідомляє ДСНС України.
“17 січня о 17:00 до ДСНС надійшла інформація, що поблизу смт Славське Сколівського району на горі Погар зупинився крісельний витяг (канатна дорога)”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що попередня причина зупинки - несправність редуктора. Проводяться заходи щодо зняття туристів з підйомника.
“Станом на 18:00, з підйомника знято 11 осіб, з яких троє дітей. На підйомнику ще перебуває орієнтовно 14 осіб”, - інформують у відомстві.
Рятувальні роботи тривають.
Від ДСНС залучені гірські рятувальники у складі 14 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
Фото: ДСНС