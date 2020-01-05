На Заставнівщині понад 15 автівок застрягли у сніговому полоні

На Заставнівщині понад 15 автомобілів більш як шість годин перебувають у сніговому полоні.

Про це повідомляє місцеве видання БукІнфо.

"Біля села Чуньків на Заставнівщині понад 15 автомобілів, більшість з яких легкові, вже понад шість годин перебувають у сніговій пастці. Наразі, за словами очевидців, сніговий замет сягає більше одного метра, сніг не вщухає", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив телефоном чернівецький водій, який потрапив у замет, для визволення автівок із заметів потрібні військові тягачі.

"Сиджу в заторі на трасі біля с. Чуньків з 15.00 години. За півгодини приїхали з ДСНС. Тракторів, щоб визволити нас з затору, нема. О 18.20 приїхав трактор «Білорус», який так і прогорнув дороги, зламався. Рятувальники тут, але серйозної техніки у них немає. Все замітає снігом. Треба військові тягачі, ця проста техніка не справляється взагалі. Хто може якось нам допомогти – рятуйте», - розповів водій.

Він надіслав кілька фотографій снігового замету. «Це фото станом на 19.00, зараз снігу набагато більше», - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, через інтенсивне збільшення снігового покриву у Карпатах синоптики попередили про можливі снігові лавини.

Фото: bukinfo.com.ua