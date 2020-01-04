Синоптики попереджають про лавини в Карпатах

Синоптики попереджають про лавини в Карпатах

Укрінформ
Через інтенсивне збільшення снігового покриву у Карпатах можливі снігові лавини. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За даними Українського гідрометцентру, у звязку з інтенсивним приростом снігу в районі діяльності сніголавинної станції Пожежевська (Івано-Франківська область), на високогір'ї східної частини Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областях, а також в районі діяльності Сл Плай сніголавинний сезон оголошується вiдкритим", - йдеться у повідомленні.

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