Синоптики на Різдво обіцяють до 14° морозу

В Україні у понеділок опади не прогнозуються, невеликий сніг ймовірний уночі лише у східних та прикарпатських областях, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише у східних та прикарпатських областях вночі місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний з переходом у північній частині на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 6 січня опади не очікуються. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний з переходом на західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу, на Київщині вночі 0-5° морозу, вдень 0-3° морозу.

Згідно з прогнозом, в Україні 7-8 січня без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу.

На Київщині 7-8 січня також без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

9-10 січня в Україні істотні опади не прогнозуються, лише у північних та східних областях часом невеликий мокрий сніг з дощем. Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла, 9 січня на сході країни 2-8° морозу; вдень в Україні 0-6° тепла.

У столичному регіоні 9-10 січня вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг з дощем. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла.