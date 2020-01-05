Синоптики обіцяють хмарну погоду, місцями невеликий мокрий сніг

В Україні найближчим часом синоптики обіцяють невеликі морози, 5 січня місцями пройдуть мокрий сніг та дощі. На дорогах Прикарпаття подекуди ожеледиця.

Про це Укрінформу повідомляє Український гідрометцентр.

“5 січня хмарно. Місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах Прикарпаття подекуди ожеледиця. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах 5-10° морозу”, - йдеться у повідомленні.