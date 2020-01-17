На Буковині розробили проєкт стратегії розвитку області до 2027 року

У Чернівецькій облдержадміністрації розробили та подали на схвалення облради проєкт стратегії розвитку області аж до 2027 року.

Про це повідомляють на сайті Чернівецької ОДА.

"Обласною державною адміністрацією розроблено проєкт Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року та направлено на розгляд обласної ради для схвалення. Ухвалення цієї Стратегії має стати основою для створення комплексної бази стратегічного планування в області, а саме: узгодження регіональних програм, їх гармонізації з перспективами розвитку, визначеними Стратегією", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається в проєкті Стратегії, Чернівецька область у наступні роки зосередиться на 4 основних стратегічних цілях для ефективного розвитку області:

– підвищення конкурентоспроможності регіону шляхом сталого розвитку сільського господарства, переробної промисловості та туризму (SMART-спеціалізація);

– просторове планування та розвиток інфраструктури області;

– створення комфортних та безпечних умов проживання на території Чернівецької області;

– розвиток людського капіталу як основа соціально-економічного зростання.

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В межах цих цілей у 2021-2023 році на Буковині запланували реалізувати 176 проєктних пропозицій на суму 13,4 млрд гривень.

Фото: molbuk.ua