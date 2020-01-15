На Буковині під час святкування Маланки встановили рекорд України

У місті Вашківці в Чернівецькій області під час святкування Маланки встановили рекорд України із найбільшої кількості осіб, переодягнених у маланкові костюми.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Книга рекордів України.

"14 січня 2020 року під час маланкового дійства було зафіксовано новий рекорд України: Найбільша кількість осіб, які переодягнені у маланкові костюми", - йдеться у повідомленні.

Представники Книги рекордів зафіксували 468 учасників, які були одягнені у маланкові костюми. Рекорд встановили у категорії "Масові заходи".

«Вашківецька Переберія» на Буковині / Фото: Книга Рекордів України

Зазначається, що у м.Вашківці Чернівецької області вже 10 років проходить дійство “Вашківецька Переберія”. Усі бажаючі переодягаються у різні маланкові персонажі, ходять від хати до хати, прославляючи Василя та Меланію, відганяють злих духів від осель.

Дипломом Книги рекордів України нагороджено Вашківецьку міську раду та громаду м.Вашківці, в особі міського голови Перча Миколи Партенійовича.

Маланка або Щедрий вечір (Василів вечір) — українське народне свято, новорічний обряд з традиційним переодяганням у тварин і фольклорних персонажів. У XXI сторіччі святкування Маланки, в автентичному вигляді, збереглося переважно у селах Галичини та Буковини.