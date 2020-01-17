Через сильний туман і слизьку дорогу на Рівненщині зіткнулись сім авто

У ранковій дорожньо-транспортній пригоді в Рівненській області зіткнулося 7 автомобілів, дві особи постраждали.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«Двоє осіб постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сьогодні, 17 січня, близько 07:40. За попередньою інформацією, через сильний туман та слизьку дорогу поблизу села Олександрія відбулося зіткнення семи транспортних засобів», - йдеться у повідомленні.

На Рівненщині зіткнулися 7 автомобілів

Попередньо травмувалося двоє осіб, серед яких одна жінка, яку затисло в авто.

На місці події працює слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, рятувальники та медики.