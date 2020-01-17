Панно, зроблені з насіння та фруктових кісточок, продемонструвала на виставці у Харківському художньому музеї народна майстриня з Полтави Ольга Літус.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Більше тридцяти об'ємних панно з насіння та кісточок, які виставлені в експозиції, зібрали багато шанувальників цього виду мистецтва.

У Харкові народна майстриня представила панно, виконані з насіння

Усі роботи зайняли своє місце у розділах: "Слава Україні", "Зацвіла в долині червона калина", "Сичі в гаю перекликались", "Ще треті півні не співали", "Кричать сови, спить діброва"...

"У роботах використано 14 видів рослинного насіння та фруктових кісточок. На кожній насінині, на кожній кісточці рослини - трикольоровий розпис акриловими фарбами. Насіння та кісточки приклеєні до основі під кутом 35-45 градусів, а кісточки винограду - під кутом 90 градусів, це створює дивовижний об’ємний ефект", - пояснила майстриня.

За її словами, деякі панно зроблені з насіння гарбузів, кавунів, деякі - з насіння гінкго білоби. Панно з них увійшли до Книги рекордів України за 2016 рік.

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Як підкреслила на церемонії відкриття виставки директор Харківського художнього музею Валентина Мизгіна, технології майстрині - це винахід: майстриня має патент, зареєстрований в Державному реєстрі патентів України.

Роботи Ольги Літус вже виставлялися у музеях Києва та інших міст України, а також у Німеччині та Китаї. Вона із задоволенням працює з молоддю.

Літус розповіла, що займається цією творчістю понад 20 років, а ще пише вірші та пісні.

"Хочу одного: навколо так багато краси, нехай її бачать люди і від цього добрішають", - наголосила вона.

Приємним музичним фоном для виставки став концерт студентів-бандуристів з Харківського національного університету мистецтв ім. Котляревського.