Телеканал "Z ZIK" позапланово перевірять через лайку з брифінгу МВС

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу "Z ZIK" (ТОВ "ТРК "Нові комунікації", Львів) через зафіксовану під час моніторингу в ефірі телеканалу брутальну лексику.

Таке рішення було ухвалено на засіданні Нацради 16 січня, повідомляє пресслужба регулятора.

"Так, 12 і 13 грудня 2019 року зафіксовано трансляцію мовником брифінгу Міністерства внутрішніх справ України щодо справи про вбивство журналіста Павла Шеремета, під час якого демонструвалися аудіозаписи телефонних розмов учасників (фігурантів) кримінальної справи, що містили ненормативну лексику", - ідеться в повідомленні.

Зокрема зазначається, що в ефірі телеканалу 12 грудня 2019 року у проміжках часу з 17.07 до 18.15 та з 19.58 до 20.54 (з повтором 13.12 2019 з 06.48 до 07.47) на слова, які належать до брутальної лексики, було накладено звуковий сигнал.

Також записи телефонних розмов фігурантів кримінальної справи було продемонстровано 12 грудня 2019 року під час трансляції передачі Юлії Литвиненко у проміжках часу між 19.00 та 19.58 (з повтором 13.12. 2019 з 05.48 до 06.48). Інвективну лексику було приховано звуковим сигналом, окрім одного слова, яке було поширено в ефірі 12 та 13 грудня відповідно о 19.24 та о 06.12.

"Трансляція брифінгу з ненормативною лексикою у час, доступний для перегляду дітьми, є ознакою порушення мовником частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" у частині трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків", - наголосили у Нацраді.

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Як повідомляв Укрінформ, Нацрада на засіданні 9 січня вже призначала позапланову виїзну перевірку телеканалу "Z ZIK" через зафіксовані в ефірі ознаки порушення норм законів "Про телебачення і радіомовлення" та "Про інформацію".