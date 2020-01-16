У Кропивницькому СІЗО, де в грудні стався бунт, припиняють особливий режим

“Період особливого режиму, який введено в державній установі "Кропивницький слідчий ізолятор" з 18 грудня 2019 року, припинено з 17 годин 00 хвилин 16 січня 2020 року, відповідно до наказу Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, буде здійснено прийом передач, посилок та бандеролей ув'язненим та засудженим відповідно до наказу Мін’юсту щодо Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів ДКВС України" від 14.06.2019 року тільки по переліку предметів першої необхідності, продуктів харчування та інших речей та предметів, які ув’язнені можуть отримувати.

Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня у Державній установі “Кропивницький слідчий ізолятор” ув’язнений напав на працівницю установи, погрожував їй та її родині фізичною розправою, висловлювався нецензурно та завдав тілесних ушкоджень.

Водночас, ув’язнені з інших камер підтримали його заклик та почали стукати у двері, а також намагались пошкодити тюремний інвентар.

Працівники установи вжили першочергових заходів щодо ліквідації наслідків протиправних дій ув'язнених та стабілізації оперативної обстановки.

18 грудня 2019 року Південне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції повідомило про запровадження особливого режиму в Державній установі “Кропивницький слідчий ізолятор”.