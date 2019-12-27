В ув'язнених Кропивницького СІЗО зафіксовано понад 80 тілесних ушкоджень

В ув'язнених ДУ "Кропивницький слідчий Ізолятор №14", де у зв'язку із заворушеннями введено особливий стан, зафіксовано 82 тілесних ушкодження.

Про це сьогодні на пресконференції в Кропивницькому поінформувала член Громадської ради при Міністерстві юстиції України Юлія Паскевська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На 23 грудня було зафіксовано 25 тілесних ушкоджень в ув'язнених, на 24 грудня - 69, на 26 грудня, тобто вчора - 82", - зазначила Паскевська.

Вона зауважила, що фіксація ушкоджень почалася лише після того, як до ситуації в СІЗО підключилися представники Уповноваженого з прав людини і члени Громадської ради при Мін'юсті. При цьому звернень щодо ушкоджень надходить ще більше: так, 24 грудня було 83 звернення, а 26-го - 97.

За її словами, дії працівників СІЗО та спецпризначенців, які придушували заворушення в установі, наразі розслідуються за ч.2 ст.365 (Перевищення влади або службових повноважень, які супроводжувалися насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями). Надмірні засоби фізичного впливу застосовувалися, зокрема, до осіб з інвалідністю і неповнолітніх.

Водночас адвокат шести осіб, які утримуються у Кропивницькому СІЗО, Геннадій Чорногор повідомив, що на його офіційний запит щодо одного з підзахисних начальник СІЗО Сергій Напрасніков відповів, що до ув'язненого задіювалися методи фізичного впливу, але ушкоджень в нього немає і скарг на здоров'я не надходило. Коли ж захисник зустрівся з ув'язненим у присутності прокурора, то зафіксував гематоми на ногах, сідницях і спині. Медичної допомоги чоловікові, за його словами, ніхто не надавав і не пропонував.

За словами Чорногора, утримуваних в СІЗО били і катували протягом кількох днів, з 18 до 22 грудня. Наразі ж у них відібрали папір, ручки і олівці, щоб не дати можливості написати звернення до адміністрації і до прокуратури.

Член Громадської ради при Міністерстві юстиції Сергій Зуйков звернув увагу присутніх на те, що адміністрація СІЗО не оприлюднює подробиць подій 18-22 грудня, хоча в установі передбачений цілодобовий відеонагляд і обставини заворушень і їх ліквідації мусять бути відомими.

Представники СІЗО і прокуратури на пресконференції не з'явилися попри те, що були запрошені.

Паскевська наголосила на необхідності створення при комітетах Верховної Ради України робочої групи з розгляду законопроєкту №7337, який покликаний реформувати пенітенціарну систему і не допустити в подальшому подібних ситуацій з порушенням прав ув'язнених.

Як повідомляв Укрінформ, за версією адміністрації СІЗО, 16 грудня у Державній установі “Кропивницький слідчий ізолятор” ув’язнений напав на працівницю установи, погрожував їй та її родині фізичною розправою, висловлювався нецензурно та завдав тілесних ушкоджень. Ув’язнені з інших камер підтримали його заклик та почали cтукати у двері, намагались пошкодити камерний інвентар. Працівники установи вжили першочергових заходів щодо ліквідації наслідків протиправних дій ув'язнених та стабілізації оперативної обстановки. У закладі було введено особливий режим терміном на 30 днів.

Представник Уповноваженого з дотримання прав людини в місцях несвободи Олександр Гатіятуллін 22 грудня здійснив моніторинговий візит до Кропивницького СІЗО. В ході обстеження підтвердилися факти, що при проведенні заходів щодо стабілізації ситуації перевищувались повноваження з боку працівників груп швидкого реагування, зокрема застосовувався скотч для фіксації ув’язнених, заходи фізичного впливу щодо людей з інвалідністю та неповнолітніх.

Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України стверджує, що під час проведення спеціальних заходів за медичною допомогою звернулися 11 працівників правоохоронних органів та установ ДКВС. У них були виявлені тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, зокрема закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій верхніх та нижніх кінцівок, забій грудної клітини, забій поперекового відділу хребта тощо.

Фото: facebook/Людмила Денісова