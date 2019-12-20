У Кропивницькому СІЗО знайшли схрон: 100 літрів горілки, телефони та ключі від камер

У Кропивницькому СІЗО під час перевірки виявлено схованку із забороненими предметами, серед яких 100 літрів горілки, наркотики, десятки мобільних телефонів та ключі від камер.

Про це повідомляє Адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби у Facebook.

"В рамках проведення заходів щодо підтримання правопорядку в Кропивницькому слідчому ізоляторі працівниками ДКВС викрито схованку, у якій ув’язнені зберігали велику кількість заборонених предметів", - йдеться у повідомленні.

У Кропивницькому слідчому ізоляторі працівниками ДКВС викрито схованку заборонених предметів / Фото: facebook.com/adkvsu

Зокрема, у схованці було понад 100 літрів горілки, дріжджі та закваска для самогоноваріння, наркотичні засоби та пристрої для їх вживання, 44 мобільні телефони та 30 зарядних пристроїв для них, ключі від камерних дверей.

Крім того, виявлено 2 гральні приставки, 83 колоди гральних карт, фішки для покера, майже 1,5 кг бурштину та пристрої для його обробки, пристрої для нанесення татуювань, пристрої для здійснення перекидів заборонених предметів, колюче-ріжучий та робочий інструмент.

Вилучені заборонені предмети задокументовані, буде проведено службове розслідування.

Обшукові заходи в установі тривають.

Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня у Державній установі “Кропивницький слідчий ізолятор” ув’язнений напав на працівницю установи, погрожував їй та її родині фізичною розправою, висловлювався нецензурно та завдав тілесних ушкоджень.

Ув’язнені з інших камер підтримали його і почали cтукати у двері, намагались пошкодити камерний інвентар.

Працівники установи вжили першочергових заходів щодо ліквідації наслідків протиправних дій ув'язнених та стабілізації оперативної обстановки.

Після цього у Кропивницькому СІЗО запровадили особливий режим.