Кропивницький СІЗО після “бунту” перевели на особливий режим

У Державній установі “Кропивницький слідчий ізолятор” , де напередодні ув’язнений напав на працівницю закладу і завдав їй тілесних ушкоджень, запровадили особливий режим.

Про це повідомляє Південне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції у Facebook.

“У зв’язку із надзвичайними подіями, які мали місце 16 грудня 2019 року в державній установі «Кропивницький слідчий ізолятор», та керуючись ст. 19 Закону України «Про попереднє ув’язнення», керівництвом Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції прийнято рішення про введення особливого режиму в даній установі”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що особливий режим передбачає посилення охорони, нагляду за особами, взятими під варту, припинення всіх заходів, що проводяться з цими особами, а також надання побачень та прийняття посилок і передач, здійснення інших режимних заходів.

Прокуратура Кіровоградської області відкрила два кримінальні провадження через заворушення в Кропивницькому слідчому ізоляторі: за фактом насильства щодо жінки-психолога і через службову недбалість адміністрації закладу, повідомляє пресслужба прокуратури Кіровоградської області.

Як зазначили в прокуратурі, за версією слідства, 16 грудня 2019 року один із ув’язнених наніс тілесні ушкодження штатному психологу та погрожував їй і її родині фізичною розправою. Також він відмовився слідувати до ізолятора тимчасового тримання обласного управління Нацполіції, брати участь у слідчих діях та давати письмові пояснення щодо цього інциденту, підбурюючи інших взятих під варту на злісну непокору та масові заворушення. В результаті цього були вибиті оглядові вічка дверей камер, розбиті вікна та пошкоджені камери відеонагляду.

Як повідомляв Укрінформ, 16 грудня у Державній установі “Кропивницький слідчий ізолятор” ув’язнений напав на працівницю установи, погрожував їй та її родині фізичною розправою, висловлювався нецензурно та завдав тілесних ушкоджень.

Водночас, ув’язнені з інших камер підтримали його заклик та почали cтукати у двері, намагались пошкодити камерний інвентар.

Працівники установи вжили першочергових заходів щодо ліквідації наслідків протиправних дій ув'язнених та стабілізації оперативної обстановки.

Фото: Василь Коробко