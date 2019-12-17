У пенітенціарній службі прокоментували "бунт" і напад у Кропивницькому СІЗО

У Державній установі “Кропивницький слідчий ізолятор” ув’язнений напав на співробітницю і завдав їй тілесні ушкодження.

Про це інформує Управління Державної кримінально-виконавчої служби України на сторінці у Facebook.

“16.12.2019 близько 13 години у державній установі «Кропивницький слідчий ізолятор» ув’язнений М. вчинив напад на співробітника установи, погрожував їй та родині фізичною розправою, висловлювався нецензурно та завдав тілесні ушкодження”, - ідеться в повідомленні.

На місці події слідчо-оперативна група Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області задокументувала протиправні дії ув’язненого.

Того ж дня до установи з метою проведення слідчих (розшукових) дій прибули співробітники прокуратури та СУ ГУНП України в Кіровоградської області.

Також зазначається, що на підтримку протиправних дій ув’язненого, ув’язнені інших камер установи підтримали заклик та почали cтукати у двері, намагались пошкодити камерний інвентар. “Для припинення групової непокори серед осіб, узятих під варту, а також з метою забезпечення безпеки персоналу установи, начальником установи було оголошено загальний збір персоналу, вжито першочергових заходів щодо ліквідації наслідків протиправних дій та стабілізації оперативної обстановки”, - інформують в Управлінні ДКВС.

Повідомляють і про посилення зовнішніх та внутрішніх постів, патрулювання прилеглої території установи.

У повідомленні вказано, що о 16 годині установу відвідав регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, зауважень за результатами візиту, до адміністрації слідчого ізолятора не надходило.

Також в Адміністрації ДКВС заявили, що інформація щодо самоусунення посадових осіб Державної кримінально-виконавчої служби України та персоналу установи від забезпечення належного правопорядку, поширена у ЗМІ, не відповідає дійсності.