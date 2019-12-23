У Кропивницькому СІЗО знайшли тіло в'язня

У ДУ "Кропивницький слідчий Ізолятор №14" виявили померлого в'язня. Причина смерті - отруєння невідомою речовиною.

Про це повідомляє Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

"Станом на 09 годину 20 грудня в Кропивницькому СІЗО виявлено померлого ув’язненого. Згідно з медичним висновком, причиною смерті є отруєння невідомою речовиною. Тілесних ушкоджень під час огляду трупа слідчо-оперативною групою не виявлено", - зазначила вона.

Денісова зазначила, що 22 грудня представник Уповноваженого з дотримання прав людини в місцях несвободи Олександр Гатіятуллін здійснив повторний моніторинговий візит до зазначеної пенітенціарної установи.

"Підтвердилися факти, що при проведенні заходів щодо стабілізації ситуації перевищувались повноваження з боку працівників груп швидкого реагування - застосовувався скотч для фіксації ув’язнених, застосовувалися заходи фізичного впливу щодо людей з інвалідністю та неповнолітніх",- наголосила омбудсмен.

Уповноважений повідомила, що наразі звільнено заступника з оперативної роботи Радіона Друмова та завідувача медчастини Олександра Степанова.

Крім того, порушено питання щодо звільнення заступника начальника установи з комунально-побутового забезпечення - начальника відділу інтендантського та господарського забезпечення Валерія Артеменка.

"Сьогодні робота на території СІЗО продовжується – буде проводитись огляд камер, спілкування з ув'язненими на предмет з’ясування обставин бунту, умов тримання та поводження з ними. Крім того, викликано начальника філії ЦОЗ ДКВСУ для організації медичної допомоги та фіксації тілесних ушкоджень ув’язнених осіб, а також буде перевірено медичну документацію.",- наголосила омбудсмен.

Денісова також наголосила, що адміністрація Державної кримінально-виконавчої служби України сприяє працівникам Офісу Омбудсмана у здійсненні моніторингу дотримання прав ув’язнених та стабілізації ситуації у пенітенціарній установі.

Як повідомляв Укрінформ, 20 грудня у Кропивницькому СІЗО під час перевірки виявлено схованку в'язнів із забороненими предметами, серед яких 100 літрів горілки, наркотики, десятки мобільних телефонів та ключі від камер.

16 грудня у Державній установі “Кропивницький слідчий ізолятор” ув’язнений напав на працівницю установи, погрожував їй та її родині фізичною розправою, висловлювався нецензурно та завдав тілесних ушкоджень.

Ув’язнені з інших камер підтримали його і почали cтукати у двері, намагались пошкодити камерний інвентар.

Працівники установи вжили першочергових заходів щодо ліквідації наслідків протиправних дій ув'язнених та стабілізації оперативної обстановки.

Після цього у Кропивницькому СІЗО запровадили особливий режим.