На Буковині через вибух петарди 17-річний юнак обпік очі та обличчя

У Чернівецькій області 17-річний хлопець через вибух петарди обпік собі обличчя, очі й дихальні шляхи.

Про це повідомляють на сайті ДСНС у Чернівецькій області.

"13 січня у приймальне відділення Заставнівської центральної районної лікарні поступив 17-річний житель села Боянчук Заставнівського району. У хлопця були термічні опіки обличчя II ступня, опіки кон'юнктива обох очей та верхніх дихальних шляхів. Такі травми юнак отримав через необережне поводженням з піротехнічним предметом – стався вибух, внаслідок якого хлопець отримав опіки", - йдеться у повідомленні.

У лікарні пораненого хлопця оглянули медики, надали йому першу допомогу та направили його в офтальмологічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці.