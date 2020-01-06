Рятувальники дали поради “шанувальникам” піротехніки

Державна служба з надзвичайних ситуацій радить українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята для уникнення трагічних випадків.

Йдеться на сайті ДСНС.

"Із метою запобігання виникнення трагічних випадків під час Різдвяних свят, рятувальники ДСНС України радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків. Крім того, у багатьох населених пунктах введено заборону на використання піротехнічних виробів до завершення бойових дій на сході країни!". - повідомляють рятувальники.

ДСНС для тих, хто не уявляє Святвечір та різдвяні вихідні без піротехнічних виробів: