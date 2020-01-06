Рятувальники дали поради “шанувальникам” піротехніки
Укрінформ
Державна служба з надзвичайних ситуацій радить українцям відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків у Різдвяні свята для уникнення трагічних випадків.
Йдеться на сайті ДСНС.
"Із метою запобігання виникнення трагічних випадків під час Різдвяних свят, рятувальники ДСНС України радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків. Крім того, у багатьох населених пунктах введено заборону на використання піротехнічних виробів до завершення бойових дій на сході країни!". - повідомляють рятувальники.
ДСНС для тих, хто не уявляє Святвечір та різдвяні вихідні без піротехнічних виробів:
- купувати піротехнічні вироби необхідно тільки в спеціалізованих торгових місцях і вимагати у реалізаторів сертифікат якості; у жодному разі не купуйте петарди й феєрверки у місцях стихійного продажу;
- перед використанням піротехнічних виробів уважно ознайомтеся з інструкцією і суворо дотримуйтесь вказівок;
- забороняється використовувати вироби, які мають дефекти: зіпсовані, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту;
- забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів;
- при використанні піротехнічних виробів не можна перебувати в нетверезому стані й курити;
- забороняється зберігання піротехнічних виробів біля обігрівачів і опалювальних приладів: батарей, електричних і газових печей;
- не рекомендується носити піротехніку в кишенях та приводити її в дію (підпалювати), тримаючи в руках.
- запалюючи феєрверк, не нахиляйтеся над ним, а постарайтеся відразу ж відійти на безпечну відстань – 30-50 метрів. До будь-якого піротехнічного виробу підходьте мінімум через дві хвилини після закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не наближатися ще довше.
- якщо салют не спрацював, не підходьте до нього близько 10-ти хвилин, оскільки існує велика ймовірність запізнілого вибуху;
- пильно стежте за дітьми та не дозволяйте їм користуватися піротехнікою;
- піротехніку, яка спрацювала, залийте водою на дві години і лише після цього викидайте.