У Мелітополі 14-річна дівчинка стала мамою

У Мелітополі 14-річна дівчинка народила хлопчика. Малюк народився доношеним. Мама й дитина почуваються добре.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла начмед Мелітопольського пологового будинку Євдокія Павленко.

«Вагітність доношена. Хлопчик народився в неділю, 12 січня. Малюк здоровий. Його вага при народженні становила 3 кг. Мама й дитина почуваються добре. Наразі чекаємо, коли бабуся малюка (жінці 32 роки - ред.) привезе документи. У нас немає жодних документів молодої мами, крім свідоцтва про народження, але там немає фото», - зазначила Павленко.

Юна породілля - ромської національності. До Мелітополя її сім'я приїхала з Донецької області. Інформації про батька дитини у медиків немає.

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Як повідомлялося, в Запоріжжі в результаті ускладнень від грипу померла 31-річна породілля. Медикам вдалося врятувати дитину. 13 січня малюка перевели з реанімації до відділення недоношених дітей.