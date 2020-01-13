Верланов відсторонив усе керівництво ДПС Одещини через чиновницю-хабарника
Про це кореспонденту Укрінформу повідомило джерело у правоохоронних органах.
"Детективи НАБУ і співробітники служби внутрішньої безпеки ДПС провели затримання в.о. начальника ГУ Державної податкової служби, яку підозрюють у хабарництві. Також у протиправних діяннях підозрюють першого заступника начальника ГУ ДПС в області", - повідомило джерело.
Наразі очільник ДПС Сергій Верланов вже відреагував на цю ситуацію, відсторонивши усе керівництво ДПС в Одеській області від виконання обов’язків.
За його словами, "будь-які прояви корупції та зловживань у лавах податкової будуть викорінені".
Обом фігурантам кримінального провадження вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.