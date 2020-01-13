Аварія з Land Cruiser на слизькій греблі: поліція розповіла подробиці

У поліції вважають, що автомобіль з'їхав у ставок у Вишневому на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинуло четверо людей, через слизьку дорогу.

Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

«Як попередньо встановлено, водій автомобіля Toyota Land Cruiser на слизькій ділянці дороги не впорався з керуванням та з’їхав у ставок», - йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що внаслідок ДТП загинули дружина та чоловік 1983 року народження, їхня 14-річна донька та жінка 1982 року народження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 ККУ. Наразі поліція встановлює всі обставини ДТП.

Як повідомляв Укрінформ, у селі Вишневе П’ятихатського району Дніпропетровської області 12 січня з’їхав у ставок легковий автомобіль Toyota Land Cruiser Prado із чотирма людьми, усі вони загинули.

Фото: dp.npu.gov.ua