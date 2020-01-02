На Чернігівщині автівка впала з мосту в річку, водій загинув

У Ніжині Чернігівської області рятувальники підняли з річки Остер затонулий внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль. Водій загинув на місці пригоди.

Про це повідомили в Управлінні ДСНС у Чернігівській області.

“1 січня о 15:30 до Служби порятунку "101" у Ніжинському районі від співробітників Національної поліції надійшло повідомлення про те, що в м. Ніжин по вул. Московській сталася дорожньо-транспортна пригода. За свідченнями свідків, водій автомобіля Chevrolet Lacetti не впорався з керуванням, в результаті чого стався наїзд на придорожню перешкоду, автомобіль перекинувся, впав у річку Остер та затонув”, - поінформували в Держслужбі.

Рятувальники підняли з річки Остер затонулий транспортний засіб / Фото: cn.dsns.gov.ua

Зазначається, що водій, місцевий житель, загинув на місці пригоди. Його тіло з водойми дістали громадяни.

Рятувальники, які прибули на виклик у складі 9 чоловік особового складу та двох одиниць спеціальної техніки, за допомогою гумового човна провели роботи із закріплення тросу, після чого транспортний засіб лебідкою пожежного автомобіля було піднято з водойми.

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2 січня для пошуку осіб, які могли перебувати в автомобілі, залучено водолазне відділення.

Нині обставини та причини трагедії з'ясовують правоохоронні органи, зазначили в ДСНС.