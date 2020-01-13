Отруєння школярів у Львові: діти повернулися на лікування додому

П’ятьох школярів із Харківщини, які під час канікул потрапили у Львівську інфекційну лікарню з харчовим отруєнням, виписали з медичного закладу за заявами батьків.

Про це інформує Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Харківській області.

«Серед дітей із Харківської області, які перебували на екскурсії у м. Львові, зареєстровано випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію. По медичну допомогу звернулись 5 дітей, госпіталізовані до КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» з діагнозом «гостра кишкова інфекція», за заявою виписані зі стаціонару. 11 січня всі діти повертаються до Харківщини», - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, екскурсійна група була сформована із 22 осіб, у тому числі 9 дітей — учні Чугуївської загальноосвітньої школи та 13 дорослих.

За хворими та контактними особами екскурсійної групи встановили медичний нагляд.

Як повідомляв Укрінформ, 10 січня стало відомо про випадок отруєння. Було встановлено, що діти харчувалися в кафе «Перша Гуральня» на площі Ринок у Львові, де споживали картопляне пюре, курячу відбивну, борщ зі сметаною, салат з капусти. Вечеряли у ресторані «Пузата Хата», вживаючи різноманітні страви. Також чиновники не виключали можливість того, що школярі отруїлися в поїзді, споживаючи харчі, які їм дали в дорогу рідні.

У стаціонар діти потрапили зі скаргами на підвищення температури тіла, нудоту, діарею. Стан пацієнтів медики оцінили як середньої тяжкості.