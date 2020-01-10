Черкаський супермаркет, в якому виявили продукти з сальмонелою, заплатить штраф

Черкаський супермаркет "Делікат плюс", власною продукцією якого у вересні 2019 року отруїлися майже 30 людей, сплатить штраф у 129 тис. грн.

Про це повідомляє пресцентр ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області .

"Гіпермаркет «Делікат плюс» сплатить 129 тисяч 363 грн штрафу", - йдеться у повідомленні.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що Черкаський окружний адміністративний суд визнав правомірність постанов, підставою для яких стали результати інспектувань гіпермаркету.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року 29 людей, у тому числі дев'ятьох дітей було госпіталізовано після вживання млинців, придбаних у «Делікат плюс». Двадцяти восьми постраждалим було встановлено діагноз "сальмонельоз".