Колядку "Нова радість стала" заспівали у Запоріжжі

Жителі Запоріжжя долучились до всеукраїнського флешмобу та заспівали біля головної ялинки у центрі міста колядку "Нова радість стала".

Відео на своїй сторінці у Facebook оприлюднили організатори акції.

"Ми зі всією країною заспівали "Нова радість стала", - йдеться у повідомленні.

Одночасно колядку співали жителі інших міст та селищ України. У майбутньому відео всіх виступів об'єднають у мініфільм.

Як повідомлялося, у Харкові в неділю, 12 січня, майже дві тисячі осіб разом виконали колядку "Нова радість стала" у Центрального парку культури та відпочинку ім Горького.

Вперше така акція пройшла у 2017 році. Тоді колядку одночасно заспівали в трьох містах України. За два роки флешмоб отримав статус міжнародного - до нього долучились в Австрії, Нідерландах, Польщі, Німеччині та Великій Британії.

Фото: 061.ua