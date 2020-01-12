Колядку "Нова радість стала" заспівали разом дві тисячі харків'ян

Майже дві тисячі учасників дводенного Вертеп-фесту, який зараз відбувається у Харкові, разом виконали колядку "Нова радість стала" біля головної сцени Центрального парку культури та відпочинку ім Горького.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перед тим, як почати співати хором у парку, учасники Вертеп-фесту пройшли із площі Свободи головною Сумською вулицею у святковому вбранні, з різдвяними зірками, під голосне "Христос народився! Славімо його!" та "Слава Україні - Героям слава!". На чолі колони під банером "Бо ми Україна" йшли пластуни віком від 6 до 16 років, одягнуті у костюми казкових та біблійних героїв. Час від часу учасники ходи співали колядки та українські народні пісні, лунали трембіти та карпатські роги.

Вертеп-фест у Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

У парку до них приєдналися й харків’яни, які там відпочивали, і всі разом багатотисячним хором заспівали колядку "Нова радість стала", після чого на декількох сценах - головній, "Ретро-парк", "Французький парк" та "Сімейна зона" - продовжилась різдвяна містерія за участю творчих колективів Харківщини та гостей області.

Як повідомив начальник Управління культури та туризму Харківської ОДА Олег Яцина, до Харкова на щорічний, вже четвертий за рахунком "Вертеп-фест" завітали понад 50 колективів - більше як 1000 учасників із різних регіонів країни.

"Ще учора вони почали виступати на 45 локаціях по всьому місту, показуючи глядачам лялькові вистави, виступи кобзарів, тіньовий театр, живі костюмовані вертепи. Сьогодні фестиваль закриє фольклорна вечірка "Етновечорниці". На ній представлять свої народні танці, співи і національну кухню 8 етнічних спільнот Харкова. Також відбудеться показ українських строїв за участю харківських пластунок і моделей інклюзивного модельного агентства "Креавіта", - додав Яцина.

Громадський порядок на святі забезпечують понад двісті правоохоронців, у тому числі, кінологи. Інцидентів немає.