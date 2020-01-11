У Чернівцях п’яний батько підпалив свою сім’ю

У Чернівцях нетверезий чоловік підпалив свою сім’ю, постраждала його неповнолітня донька.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

“У приватному будинку між 38-річним чоловіком та його 43-річною співмешканкою виникла суперечка. 16-річна донька намагалася вгамувати батька. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік поводився агресивно. Взявши пляшку з бензином, облив ним кімнату та доньку. Рідина потрапила на гарячу піч і спалахнула. Вогонь миттєво перекинувся на 16-річну дівчину. Залишивши в будинку дружину і трьох дітей, чоловік втік з місця злочину. Потерпілу з численними опіками рук, обличчя та дихальних шляхів доставлено до лікарні”, - йдеться в повідомленні.

Упродовж години поліцейські розшукали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Затриманому оголошено про підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят діб без альтернативи внесення застави.

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Наразі призначено низку криміналістичних експертиз. Триває досудове розслідування.