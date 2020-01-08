У Запорізькій області померла мати загиблих під час пожежі дітей

У Токмацькій центральній районній лікарні сьогодні, 8 січня, померла 27-річна мати двох хлопчиків, які загинули тиждень тому під час пожежі у квартирі.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили співробітники відділення реанімації Токмацької ЦРЛ.

«27-річну жінку було госпіталізовано 2 січня. Весь цей час вона перебувала в реанімації у стані коми. Сьогодні вранці вона померла, не приходячи до тями », - зазначили медики.

Як раніше повідомлялося, 2 січня о 17:13 в Токмаку, в чотириповерховому житловому будинку у квартирі на третьому поверсі сталася пожежа. У квартирі перебувала мати з двома дітьми: 1,5 і 4 роки. Побачивши вогонь, жінка взяла дітей і побігла до сусіда на четвертий поверх. В результаті сильного задимлення всі троє знепритомніли і були госпіталізовані в лікарню. Врятувати дітей не вдалося, а 27-річна жінка шість днів у важкому стані перебувала у реанімаційному відділенні.

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Сім'я перебувала на обліку як неблагополучна. У ДСНС зазначили, що ймовірною причиною пожежі стала свічка. У квартирі за борги було відрізано електрику.

3 січня в Токмаку було оголошено день жалоби за загиблими дітьми. Всі витрати, пов'язані з похоронами дітей, міська влада взяла на себе.