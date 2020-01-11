На трасі Чоп-Київ сталася автотроща за участю 4-х автомобілів

Сьогодні вранці на автотрасі Чоп-Київ біля міста Дубно Рівненської області сталася масштабна ДТП за участю чотирьох автомобілів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє управління ДСНС в Рівненській області.

«Рівненські рятувальники надавали допомогу працівникам поліції по ліквідації наслідків ДТП за участю чотирьох автомобілів на трасі Київ-Чоп. 11 січня о 05:08 на номер "101" надійшло повідомлення про те, що на 378 кілометрі автодороги Київ-Чоп (об'їзна м. Дубно) сталося ДТП за участю чотирьох автомобілів: Dodge, Chevrolet Niva, Renault Duster, Renault Trafic», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що бійці 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубно за допомогою спецобладнання деблокували водіїв з понівечених автомобілів Dodge та Renault Duster і передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Усі обставини цієї події встановлює поліція.

Фото: ДСНС